Million Day, estrazione numeri vincenti/ L’estrazione di oggi giovedì 6 luglio 2023

MILLION DAY, I NUMERI DI OGGI

Anche oggi, come ogni giorno, c’è un nuovo appuntamento con il Million Day, il gioco quotidiano che permette di vincere fino a un milione di euro puntando su soli 5 numeri, dall’1 al 55. Ricordiamo che i numeri estratti saranno proprio 5 e indovinandoli tutti si porterà a casa la maxi somma. Inoltre, è possibile – puntando solo un altro euro – giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che invece permette di portare a casa fino a 100,000 euro.

Million Day, numeri vincenti/ Le cinquine dell'estrazione di oggi 5 luglio 2023

Anche in questo caso vanno scelti cinque numeri: saranno estratti proprio sui 50 non vincenti del gioco principale. Le estrazioni sono due ogni giorno: la prima alle 13 e la seconda alle 20.30. Sono doppie, dunque, le chance di vittoria: ogni giorno c’è la possibilità di vincere due volte.

MILLION DAY, I NUMERI FREQUENTI

In attesa di conoscere i numeri vincenti di oggi, possiamo vedere qualche statistica che ci aiuta come sempre a decidere quali numeri giocare. Partiamo da quella dei numeri frequenti che vengono calcolati, come spesso ricordiamo nel nostro articolo su IlSussidiario.Net, sulla base degli ultimi 365 giorni. Sul Million Day, il più presente è il 54 che è uscito in 31 estrazioni, seguito dal 15 a quota 28. Sono 26 le estrazioni del 17 mentre 25 quelle del 43 e del 31. Per l’Extra Million Day, a quota 31 c’è il 41, seguito dal 38 che invece è a 27 presenze. 25 per il 28 mentre sono 24 quelle del 25 e 23 quelle del 12.

Million Day/ Estrazione numeri vincenti di martedì 4 luglio 2023: le cinquine di oggi

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

1 – 12 – 27 – 43 – 46

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 LUGLIO 2023 DELLE ORE 13

7 – 9 – 10 – 45 – 50

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 3 luglio 2023: nuovo milionario?

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 6 LUGLIO 2023 DELLE ORE 20.30

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA