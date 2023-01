Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi 22 gennaio 2023

Nuova estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay con i loro numeri vincenti nella giornata di oggi, domenica 22 gennaio 2023. Chi sarà il nuovo milionario sulle cui gote la Dea Bendata intenderà schioccare il suo bacio portafortuna? Un quesito che ha ragion d’essere, visto e considerato che l’ultimo milione di euro assegnato risale all’ultimo giorno del 2022. Ad aggiudicarselo è stato uno scommettitore di Rivalta, in provincia di Torino. L’unico riconoscimento degno di menzione fin qui distribuito appartiene all’Extra MillionDay, che ha assegnato 100mila euro a una giocata plurima convalidata a Rivoli (Torino).

Estrazione Million Day, numeri vincenti/ Scopri le cinquine di oggi 21 gennaio 2023

Bisogna ricordare che, con i medesimi numeri a cui si è fatto ricorso per giocare al Million Day, vi è la chance di prendere parte anche all’estrazione che si svolge cinque minuti più tardi, quella dell’Extra MillionDay, la cui sequenza fortunata sarà formata dai 50 numeri non estratti nella prima tornata. Tre le tipologie di giocata che possono essere scelte: si tratta della singola, della plurima e della sistemistica. Si potrà scommettere fino alle 20.20, mentre dalle 20.35 sarà possibile effettuare la propria puntata per il giorno successivo.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 20 gennaio 2023: le cinquine

QUANTO SI VINCE AL MILLION DAY? I PREMI

Quanto si può vincere al Million Day con i numeri vincenti oggi? Il sito web del gioco non lascia spazio a incomprensioni di nessuna natura. Con cinque punti totalizzati è possibile conquistare un milione di euro, mentre si agguantano mille euro quando i numeri intercettati sono quattro. Con tre numeri azzeccati, il premio è pari a 50 euro. Infine, sono soltanto 2 gli euro che si aggiudica chi ne indovina due.

Capitolo Extra MillionDay: con questo concorso, si ha la possibilità di conquistare importi diversi, se paragonati a quelli precedentemente enumerati. Infatti, con cinque punti si ottiene un decimo del jackpot del Million Day (100mila euro). Mille euro finiscono nelle tasche di chi intercetta 4 numeri (100 euro, invece, vanno a chi ne azzecca 3). Centrando due numeri, infine, si vincono 4 euro. I premi in denaro sono indicati al netto del prelievo sulle vincite dell’otto per cento.

ESTRAZIONE MILLION DAY/ Scopri i numeri vincenti del 19 gennaio 2023

COME SI GIOCA AL MILLION DAY? LE REGOLE

Come si gioca al Million Day e all’Extra MillionDay? Per provare a intercettare i loro numeri vincenti andiamo a ripassare con voi le regole per parteciparvi. In buona sostanza, lo scommettitore sarà chiamato a scegliere cinque numeri inglobati nel novero che va da 1 a 55 e, dopo avere convalidato la propria schedina, non potrà fare altro che attendere fino alle 20.30 per capire se sarà finalmente arrivato l’istante più adatto per concedersi un brindisi con la buona sorte.

I tipi di giocata disponibili sono in totale tre: la singola, fondata sulla compilazione di una bolletta con 5 numeri al costo di 1 euro; la plurima, con cui sono eseguite più giocate singole; la sistemistica, che racchiude una selezione da 6 a 9 numeri e richiede la scelta del sistema più idoneo alle proprie necessità (integrale o ridotto). Per ulteriori informazioni, ci si deve collegare al portale ufficiale del Million Day e dell’Extra MillionDay, scoprendo in questa maniera tutti i dettagli delle estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 22 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 22 GENNAIO 2023

(I numeri vincenti del concorso Extra MillionDay sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA