Million Day/ Estrazione numeri vincenti oggi, lunedì 20 marzo 2023

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: QUALCHE CONSIGLIO PER TROVARE I NUMERI VINCENTI

Questa nuova settimana è appena iniziata ed è già tempo di pensare all’estrazione dei numeri vincenti di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, lunedì 20 marzo 2023! L’aria frizzantina è già quella della primavera e gli scommettitori non vedono l’ora di riprendere la caccia al milione. Mentre attendiamo che arrivi l’orario del sorteggio quotidiano, possiamo ingannare il tempo ripassando le statistiche ufficiali del gioco.

Per cominciare, vediamo quali sono i numeri frequenti estratti più spesso negli ultimi cinquanta sorteggi. Nel Million Day abbiamo il 15 e il 30 con 40 presenze ciascuno, il 53 che ha collezionato 41 estrazioni, il 26 con 42 sorteggi alle spalle e il 9, che si riconferma in testa con 49 presenze. Se guardiamo i grandi favoriti dell’Extra MillionDay abbiamo il 7, il 19 e il 32 con 42 presenze ciascuno, poi il 22 con 43 sorteggi, infine il 46 con 44 turni.

NUMERI RITARDATARI MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: LA TOP FIVE

Le scommesse per il Million Day e l’Extra MillionDay sono aperte fino alle 20.20. Oltre questo orario le giocate saranno bloccate in vista dell’estrazione dei numeri vincenti alle 20.30, mentre a partire dalle 20.35 gli scommettitori potranno tornare a puntare sui propri numeri preferiti per il concorso di domani.

Passiamo adesso a un’altra statistica, quella dei numeri ritardatari. Partendo anche in questo caso dal Million Day, i grandi assenti sono il 27 che manca all’appello da altrettanti turni, il 17 che latita da 28 serate, il 24 che manca da 29 estrazioni, il 34 che ha già collezionato 33 assenze e il 33 che raggiunge i 48 turni mancati. Per la variante di gioco Extra MillionDay segnaliamo invece il 26 con 31 assenze, il 4 con 33 mancate estrazioni, il 9 che latita da 39 sorteggi, il 36 con 44 assenze e il 45 che ha saltato le ultime 48 serate.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 20 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 20 MARZO 2023

–

(I numeri vincenti del concorso Extra Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

