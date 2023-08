Estrazione Million Day/ Le cinquine dei numeri vincenti di oggi 1 agosto 2023

OGGI ESTRAZIONE MILLION DAY E CINQUINA EXTRA MILLIONDAY: CI SARA’ UN FORTUNATO MILIONARIO?

Un nuovo mese estivo è appena iniziato e, prima di andare in vacanza, non possiamo mancare al consueto appuntamento con la doppia estrazione del Million Day di oggi, martedì 1 agosto 2023. Il concorso anche in questa occasione è abbinato all’Extra MillionDay, l’opzione che regala una possibilità di vincita in più ai giocatori. La regole per partecipare sono abbastanza semplici. Per farlo è sufficiente rivolgersi alla propria ricevitoria preferita oppure collegarsi alla piattaforma online creata ad hoc, scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 55 e creare la propria schedina. Le modalità sono tre: giocata semplice, giocata multipla e giocata sistemistica.

L’obiettivo dei giocatori è quello di indovinare la cinquina vincente che verrà estratta e i fortunati che ci riescono ottengono ben 1 milione di euro per il Million Day e 100 mila euro per l’Extra Million Day. Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, però, non stracciate le schedine. È da tenere a mente infatti che ci sono in palio anche dei premi minori, che non dovrebbero essere sottovalutati.

MILLION DAY E EXTRA MILLION DAY: I NUMERI RITARDATARI E FREQUENTI

In attesa di scoprire quale sarà l’esito della doppia estrazione di Million Day ed Extra MillionDay di oggi, martedì 1 agosto, possiamo andare a dare un’occhiata alle statistiche aggiornate del concorso. Partiamo con quelle del Million Day. In vetta al podio dei numeri ritardatari c’è ancora il 18, assente da ormai 45 estrazioni. A rincorrerlo resta il 55, che è salito a 43 estrazioni. Al terzo posto, molto staccato, c’è un duo composto dai numeri 53, 48, che hanno alle spalle 27 forfait. Nella classifica dei numeri frequenti invece non molla il 54, arrivato a quota 45 presenze. Dietro sono ben distanti il 31 e il 17, che hanno entrambi una frequenza di 33 estrazioni, così come il 25, che è a quota 32.

Passiamo adesso alle statistiche dell’Extra MillionDay. La tabella dei numeri ritardatari in questo caso ha visto invece l’allontanamento del 30, che è salito in vetta con 50 estrazioni in assenza e ha staccato di molto gli altri. A rincorrerlo infatti ci sono il 41, assente da 33 estrazioni, e una coppia composta dal 42 e dal 15, assenti da 28 estrazioni. Tra i numeri frequenti resta invece in testa il 38, che è apparso per 35 estrazioni, seguito dal 41 e dal 28, apparsi entrambi per 33 estrazioni, e dal 24, apparso per 31 estrazioni.

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

8 – 16 – 38 – 43 – 44

(I numeri vincenti del concorso Million Day sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 AGOSTO 2023 DELLE ORE 13.00

20 – 22 – 27 – 28 – 54

NUMERI VINCENTI MILLION DAY ESTRAZIONE OGGI 1 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

5 – 14 – 28 – 44 – 54

NUMERI VINCENTI EXTRA MILLIONDAY ESTRAZIONE OGGI 1 AGOSTO 2023 DELLE ORE 20.30

6 – 26 – 32 – 37 – 39

