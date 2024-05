Million Day/ I numeri vincenti delle cinquine dell’estrazione di oggi 18 maggio 2024

Torna anche oggi il Million Day, concorso che in palio mette premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Il gioco dà una possibilità doppia ai giocatori: quella di vincere ben due volte al giorno, considerando che c’è una doppia estrazione. La prima è a ora di pranzo, alle 13, ma quella più amata da tutti i giocatori è quella serale delle 20.30. Questo appuntamento, quello classico e originale del concorso, resta infatti il più apprezzato, considerato anche l’orario. In tanti, infatti, a quell’ora saranno tornati da lavoro e si godranno più facilmente l’estrazione, cercando di scoprire live i numeri vincenti.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti delle cinquine di oggi 17 maggio 2024

Dopo l’estrazione, la combinazione di cinque numeri viene pubblicata sul sito del Million Day ma non soltanto: si potrà scoprire anche sull’app Sisal e su questo articolo del Sussidiario.net. Per quanto riguarda invece la giocata stessa, questa va inoltrata online sul sito di Lotto Italia, ma non soltanto. La propria combinazione può essere inoltrata anche tramite l’app My Lotteries che ci permette di scegliere tra i vari giochi preferiti, optando appunto per il Million Day. Infine non dimentichiamo che si può giocare anche in ricevitoria, al punto vendita più vicino o presso la tabaccheria di fiducia. In questo modo si inoltrerà ovviamente una schedina cartacea che andrà poi conservata con cura perché nel caso in cui questa sia vincente, andrà consegnata per riscuotere il premio. Stop con le spiegazioni, però: è arrivato ora il momento di conoscere i numeri vincenti!

MILLION DAY DI OGGI, LE COMBINAZIONI VINCENTI

ORE 13.00

MILLIONDAY: 2 – 16 – 43 – 44 – 46

EXTRA MILLION DAY: 8 – 11 – 31 – 47 – 50

ORE 20.30

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











