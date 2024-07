L’ULTIMA ESTRAZIONE DEL MILLION DAY SETTIMANALE

La settimana è ormai giunta al termine, l’ultima di questo mese. È forse il momento migliore per ottenere una maxi vincita, chiudendo questo periodo in bellezza? La risposta è ovviamente sì, soprattutto per coloro che stanno aspettando l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra Million Day, concorsi che permettono rispettivamente di vincere un milione di euro e 100 mila euro. Non parliamo insomma di piccole cifre: si tratta di somme capaci di cambiare la vita a chiunque, ma in particolare a quelle persone che in questi anni stanno avendo un po’ di preoccupazioni economiche. L’augurio ovviamente è quello di riuscirci, anche se le statistiche dicono che non è certamente semplice.

L’obiettivo del gioco infatti è indovinare una cinquina di numeri compresi tra 1 e 55. È possibile sceglierli e giocarli in vista dei due appuntamenti quotidiani: quello delle 13 e quello delle 20.30, le modalità sono le medesime. Per farlo online è necessario un conto gioco e seguire i passaggi indicati nel sito o nell’app ufficiale, mentre in ricevitoria è sufficiente presentarsi e compilare alla maniera tradizionale il documento secondo la guida dell’operatore. La spesa di una giocata singola è di un euro, ma si può investire anche cifre maggiori per quelle che sono le giocate che danno maggiori possibilità di vincere, ovvero quella plurima e quella sistemistica. Ogni giocatore sa certamente qual è l’opzione migliore per sé. Chissà che non sia proprio uno dei nostri lettori il prossimo a diventare milionario grazie al concorso del Million Day.

LE CINQUINE FORTUNATE DI MARTEDÌ 23 LUGLIO ALLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –