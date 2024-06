Million Day ed Extra Million Day/ Estrazione delle cinquine di oggi 17 giugno 2024

MILLION DAY, APPUNTAMENTO FISSO CON LE DUE ESTRAZIONI

È lunedì e anche oggi ricomincia un’altra settimana che porterà con sé non soltanto impegni lavorativi ma anche, per i più giovani, gli esami di maturità tanto attesi e temuti. L’inizio della settimana che per tanti vuol dire ripresa della routine, del lavoro, dello studio e così via, per altri vuol dire invece la ripartenza delle abitudini tra le quali, per tanti italiani, c’è anche la sfida alla sorte con i giochi Sisal: tra questi c’è il Million Day, che a dispetto della settimana, non va mai in ferie neppure nel weekend. Il gioco, infatti, è un appuntamento di tutti i giorni, sabato e domeniche compresi ma anche Natale, Pasqua, e così via: dunque un appuntamento fisso che più fisso non si può. Al concorso, inoltre, si può partecipare due volte al giorno con una doppia chance di vincita per tutti i giocatori che decideranno di sfidare la sorte: ci sono infatti due estrazioni quotidiane con due appuntamenti, uno alle 13 e uno alle 20.30.

Le opportunità di vincita, dunque, sono parecchie: due sono le estrazioni quotidiane ma non solamente. Due, infatti, sono anche i giochi: c’è il Million Day, quello principale, e poi l’Extra Million Day, quello aggiuntivo al quale si può partecipare puntando un altro euro e scegliendo altri cinque numeri che verranno poi estratti su quelli non vincenti del gioco principale. A questo secondo gioco si possono vincere dei premi interessanti che non saranno come il milione del gioco principale ma son comunque particolarmente alti: in primis, chi gioca spera di vincere il premio massimo che è quello da 100.000 euro e che si otterrà, ovviamente, indovinando i cinque numeri estratti. Ora che abbiamo ripassato le regole, siamo pronti per andare a vedere i numeri estratti oggi sul gioco: buona fortuna a tutti!

MILLION DAY, LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI, 17 GIUGNO 2024

ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –

ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











