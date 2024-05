Estrazione Million Day: i numeri vincenti/ Le cinquine di oggi 5 maggio 2024

È l’ultima occasione della settimana per diventare milionari dato che anche la domenica (oggi è il 5 maggio 2024) non si ferma l’appuntamento con le estrazioni del Million Day e del suo compare ed ‘amico’ Extra: due tra i concorsi più apprezzati e partecipati dato che mettono in palio premi a dir poco da sogno ai quali potrete accedere pagando solamente 1 euro, oppure 2 nel caso (ri)tentitate la fortuna con la vostra cinquina anche nel gioco extra. Di quanto parliamo? Certamente moltissimi tra voi lo sapranno già, ma a tutti gli altri riveliamo che si tratta di ben 1 milione di euro, oppure di 100mila, senza contare che in entrambi i Million Day ci sono anche altre 3 categoria di vincita, per un totale di ben 8.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 4 maggio 2024: le combinazioni di oggi

Gli appassionati di statistica si chiederanno quanti milioni sono stati vinti nel corso degli anni e secondo il sito ufficiale del gioco si tratta di ben 283 giocatori dal 2019 ad oggi: per cercare l’ultimo basterà guarderà ad appena 3 settimane fa, precisamente il 13 aprile; anche se noi ovviamente speriamo di potervi dire che domani ci sarà in Italia un nuovo milionario, magari proprio tra voi cari lettori! Detto questo, non ci resta che ricordavi che nel corso della giornata – e domani sarà del tutto identico – avete avuto ben due possibilità con il Million Day, la prima alle ore 13 e la seconda alle ore 20:30 e ora, mentre ci avviciniamo all’ora di cena, non vi resta che mettere mano alle vostre schedine per scoprire subito se il vostro conto corrente in banca potrà contare da domani di un super premio da 1 milione di euro!

Numeri vincenti Million Day/ Le estrazioni di oggi 3 maggio 2024: le cinquine

QUAL È LA COMBINAZIONE FORTUNATA DI MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

ORE 13.00

MILLION DAY: 11 – 40 – 42 – 43 – 44

EXTRA MILLION DAY: 5 – 9 – 18 – 26 – 54

ORE 20.30

MILLION DAY: 21 – 29 – 36 – 44 – 46

EXTRA MILLION DAY: 11 – 22 – 45 – 51 – 52

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 2 maggio 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA