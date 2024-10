È finalmente arrivato il tanto atteso weekend, che in questo caldo autunno – almeno in gran parte dell’Italia – porterà con sé tante belle novità e probabilmente anche relax e divertimento per tanti di noi. In questa giornata di sabato 12 ottobre, sono tante infatti le attività in programma da Nord a Sud e soprattutto le tante sagre dei prodotti tipici di questa splendida stagione: castagne, tartufi, funghi e così via. Ecco allora che non mancano le attività da fare in questo weekend di ottobre, così come non mancano come di consueto le chance di vincita nei vari giochi Sisal come quello del Million Day, il concorso che permette di giocare e vincere premi importanti che arrivano fino a un milione di euro, una somma davvero incredibile che renderebbe felicissimi coloro che riusciranno a portarla a casa, come spesso accade.

Estrazione Million Day/ I numeri vincenti di oggi 11 ottobre alle ore 20.30

Il gioco, infatti, è particolarmente fortunato e anche se vincere non è ovviamente semplicissimo, non mancano ogni giorno le persone che riescono a portare a casa dei premi importanti. Quello massimo, da un milione, ormai non viene raggiunto da qualche settimana ma potrebbe essere proprio oggi il giorno giusto! Prima di andare a conoscere i numeri vincenti di oggi, perché non pensare a cosa si farebbe in caso di maxi vittoria? Ognuno di noi ha un desiderio profondo e sognare è bellissimo: allora, sperando di essere tra i fortunati di oggi, sogniamo in grande e speriamo, incrociando le dita, di indovinare la cinquina vincente della giornata. In attesa di scoprire i numeri vincenti della prima estrazione del giorno, quella delle ore 13.00, vogliamo augurare buona fortuna a tutti voi nella scelta della cinquina vincente e poi nell’estrazione stessa: che la Dea Bendata sia con voi!

Million Day ed Extra MillionDay/ Le cinquine vincenti di oggi, 11 ottobre alle ore 13.00

MILLION DAY: I NUMERI FORTUNATI DELLE ORE 13.00

Million Day 12 – 21 – 25 – 32 – 47

Extra Million Day – 8 – 9 – 36 – 44 – 45