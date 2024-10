Come ogni giorno, anche oggi siamo pronti ad andare a scoprire i numeri vincenti del Million Day, gioco che ci offre la possibilità di vincere premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. Il concorso permette di giocare quotidianamente con due differenti estrazioni ogni giorno: la prima è alle 13.00 e la seconda alle 20.30. I giocatori potranno partecipare seguendo poche semplici regole che ora andremo a ripassare come accade spesso, per tenere fresche alla mente quelle che sono le procedure e i passi da seguire per sfidare la sorte e tentare la fortuna con il concorso giornaliero. Ogni giorno al Million Day vengono messi in palio preziosi premi che arrivano a un milione di euro: per giocare i partecipanti dovranno scegliere cinque numeri che dovranno essere compresi tra l’1 e il 55.

Estrazione Million Day/ L'estrazione dei numeri vincenti di oggi 10 ottobre alle ore 20.30

Dopo aver stabilito quelli che sono i numeri da giocare, le proprie cinquine del cuore, va effettuata la giocata dal costo di un euro: questa potrà essere semplice, plurima o sistemistica. La giocata semplice è quella più immediata e anche più facile: si può infatti effettuare solamente scegliendo i propri cinque numeri preferiti e puntando su questi un euro. La giocata plurima, invece, consente di giocare più di una cinquina nella stessa giocata: dunque, i giocatori potranno effettuare una sola giocata partecipando con più combinazioni di cinque numeri e così facendo avranno certamente più chance di portare a casa delle somme importanti. In questo caso, il costo delle giocate è di un euro ciascuna. Infine, esiste la giocata sistemistica che permette di giocare appunto con un sistema integrale o ridotto. Ora che abbiamo ripassato le regole, andiamo a conoscere i numeri fortunati di oggi delle ore 13.00.

Estrazione Million Day vincenti di oggi 9 ottobre 2024/ Ecco le cinquine delle ore 20:30

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 13.00

Million Day: –

Extra MillionDay: –