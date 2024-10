La primissima giornata di questo ottobre 2024 sta volgendo sempre più al suo termine e mentre sarete in tantissimi comodi a casa ad aspettare il momento in cui – finalmente – potrete andare a letto per riposare in vista della nuova giornata lavorativa di domani, non dimenticatevi che ad attendervi ci sono anche le estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay: la promessa che vi attende all’orizzonte è quella di portarvi a casa la bellezza di 1 milione di euro, mentre nel caso in cui vi siate dimenticati – in giornata – di piazzare la vostra scommessa sappiate che nulla è perduto perché domani (sempre puntualissime alle 13:00 e alle 20:30) si terranno dei nuovi concorsi che metteranno in palio la stessa identica cifra, ovviamente chiedendovi in cambio di indovinare tutti e 5 i numeri che scopriremo assieme dopo l’estrazione!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 1 ottobre 2024/ Le combinazioni delle ore 13:00

Tralasciando le sempre semplicissime regole del Million Day e dell’abbinato Extra MillionDay, questa sera vogliamo lasciarvi – prima ovviamente dei numeri vincenti che allo scoccare delle 20:30 aggiungeremo in calce a questo articolo – assieme ad alcune statistiche che potrebbero (e non poco) rivelarsi utili per le vostre scommesse: per esempio, potrebbe rivelarsi controproducente (o il contrario: dipende da quale lato lo guardate) puntare sul numero 26 che non vediamo da un mese esatto – o 60 estrazioni -, così come storicamente il numero meno fortunato è stato il 28 che segna la frequenza minore; mentre dall’altro lato potrebbe rivelarsi un ‘cavallo’ vincente il fortunatissimo 54 che negli ultimi 365 giorni ha collezionato ben 132 estrazioni (poco meno di un concorso su sei considerando il doppio appuntamento giornaliero), quasi eguagliato dall’altrettanto fortunato – seppur con una frequenza leggermente minori di 129 concorsi – 25. Tenete a mente comunque che la statistica – non solo nel caso del Million Day – non è in grado di dare previsioni su quello che succederà in futuro e scegliere od evitare un numero fortunato o sfortunato non si tradurrà in una vittoria assicurata.

Numeri vincenti Million Day/ L'Estrazione di oggi 30 settembre alle ore 20.30

MILLION DAY: CINQUINE FORTUNATE DI OGGI, 1 OTTOBRE 2024, ALLE ORE 20:30

Million Day:

Extra Million Day: