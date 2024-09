Oggi, 30 settembre 2024, diamo ufficialmente il saluto al mese che ha portato via l’estate, anche in maniera piuttosto repentina, per lasciare spazio alle tenui nuance autunnali, stagione splendida molto amata da grandi e piccini. Sarà questa giornata, l’ultima prima di ottobre, fortunata per i giocatori che tenteranno la fortuna nei vari giochi Sisal che ci vengono offerti quotidianamente per provare a rendere la nostra vita ancor più magica e indimenticabile, magari con in tasca un bel gruzzoletto che ci toglierebbe qualche problema? Lo scopriremo solamente tra poco. Dopo l’estrazione delle 13.00, infatti, non ci resta far altro che andare a conoscere anche i numeri di questa sera alle 20.30, per vedere se siano o meno fortunati e soprattutto se abbiano portato a qualcuno la gioia della vittoria più alta, quella da un milione di euro, che è la più ambita da tutti coloro che ogni giorno scelgono le proprie cinquine, con i numeri che più preferiscono, per sfidare la sorte e provare a vincere il premio più alto in palio, che sarebbe in grado di cambiare la vita praticamente a chiunque.

Million Day, numeri vincenti di oggi/ Estrazione del 30 settembre alle ore 13.00

Anche oggi saranno due le estrazioni, si spera fortunate, che regaleranno a vari giocatori in giro per l’Italia dei premi importanti, che tutti sperano sia quello da un milione di euro. La prima estrazione è già avvenuta, alle ore 13.00, l’orario nel quale vengono estratte appunto le prime cinquine. A seguire, in serata, c’è una seconda estrazione, quella delle 20.30, che al momento resta la preferita di tanti giocatori che scelgono di giocare proprio in serata, dopo l’orario di lavoro, nel relax più totale. Siamo ora pronti per andare a conoscere le cinquine di oggi, 30 settembre 2024, delle ore 20.30: buona fortuna a tutti i giocatori!

Million Day numeri vincenti di oggi 29 settembre 2024/ Estrazioni di oggi alle 20.30

MILLION DAY: CINQUINE FORTUNATE DI OGGI, 30 SETTEMBRE 2024, ALLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –