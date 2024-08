MILLION DAY, OGGI ARRIVERÀ IL MILIONE?

Dopo aver cominciato la giornata come al solito con l’appuntamento del Million Day delle 13.00, ci resta solamente da scoprire cosa accadrà invece nell’estrazione serale, quella delle 20.30. Il gioco offre ogni giorno due appuntamenti e il secondo è quello che al momento resta il più amato da tutti i giocatori. Per partecipare al concorso basta puntare un euro, scegliendo cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, scegliendo inoltre se si vuole inoltrare una giocata singola, la più immediata, oppure una plurima o ancora una sistemistica.

Nella serata di ieri sono stati estratti al concorso quotidiano i seguenti numeri: 6, 12, 17, 24 e 42, mentre per l’Extra Million Day nella cinquina estratta abbiamo potuto vedere i numeri 13, 25, 31, 44 e 47. Le combinazioni vincenti hanno portato ad interessanti premi ma a nessuno da un milione di euro, che è appunto il massimo che il gioco prevede per i fortunati che riescano ad indovinare la combinazione da cinque numeri. Per chi indovina quattro numeri, invece, sono 1000 gli euro in palio.

LE COMBINAZIONI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 14 AGOSTO 2024 DELLE ORE 20.30

