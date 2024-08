Si stanno avvicinando sempre di più le ore 20:30, di conseguenza sta per arrivare anche oggi, 13 agosto 2024, il secondo concorso del Million Day con l’estrazione delle classiche cinquine fortunate e di tutti i numeri vincenti. Se per caso non aveste giocato alle ore 13:00, o magari lo avete fatto e non è andata come speravate, avrete quindi una seconda opportunità per tentare la fortuna e puntare al famoso milione di euro che viene in messo in palio per chi centra i cinque numeri prescelti dall’1 al 55.

In caso contrario potreste anche portarvi a casa il premio di consolazione da ben 100.000 euro qualora aveste preso la cinquina degli extra Million Day. Proviamo quindi a “dare i numeri” e a scegliere due stringhe in vista dell’estrazione di oggi del Million Day, e partiamo dai primi cinque, cominciando con l’1, il 10, il 12, il 48 e il 54. Nella seconda serie scegliamo invece il 4, il 16, il 30, il 44 e il 55. Se per caso questi dieci numeri vi appaiono convincenti, non vi resta altro che correre in ricevitoria e giocare perchè l’estrazione del Million Day di oggi sta per cominciare.

