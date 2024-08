Dopo il primissimo appuntamento di oggi – ovviamente, martedì 20 agosto 2024 – con i numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay che si è tenuto (come sempre) alle ore 13 in punto, la Dea Bendata della fortuna è pronta a colpire una seconda volta allo scoccare delle 20:30 con un’altra – imperdibile – tornata di estrazioni e cinquine vincenti ad attendere tutti voi carissimi lettori ed aspiranti milionari! L’attesa sta per finire, ma nel frattempo tutti voi ritardatari che non volete rischiare di perdere l’occasione di sbarcare il lunario avrete ancora a disposizione qualche minuto per giocarvi i vostri numeri fortunati, mentre dalle ore 20 tutte le scommesse che piazzerete saranno valide per le estrazioni di domani.

Million Day, le combinazioni vincenti di oggi, 20 agosto 2024/ I numeri delle ore 13:00

Facendo un passettino indietro, vi ricordiamo che giocare al Million Day è veramente facilissimo perché vi basterà compilare l’apposita schedina che potete trovare facilmente in qualsiasi ricevitoria Sisal o sul sito ufficiale del gioco (nella sezione ‘Gioca Online’) con cinque numeri a scelta compresi fino al 55: il costo è di solamente 1 euro, che se raddoppiato vi permetterà anche di accedere con la stessa combinazione all’estrazione Extra che – al ‘costo’ di premi leggermente minori – è basata sui 50 numeri rimasti esclusi dal concorso principale.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione di oggi 19 agosto 2024 delle ore 20:30: le cinquine

LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI, 20 AGOSTO 2024 DELLE 20:30

MILLION DAY:

EXTRA MILLION DAY: