Superata (per rimanere in tema con l’estate che sta per finire) la prima boa delle ore 13:00, siano tornati in queste stesse righe per parlavi della seconda estrazione di oggi – sempre lunedì 19 agosto 2024 – del Million Day, che verrà seguita e completata dall’immancabile Extra MillionDay: in palio c’è sempre un milione di euro tondi tondi, oltre a tutti gli altri ricchi premi che attendono chi tra voi carissimi giocatori sarà leggermente meno fortunato e non riuscirà a portarsi a casa tutti e cinque i numeri vincenti.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti di oggi 19 agosto 2024 delle ore 13:00

Proprio rimanendo nel tema delle vincite, vi ricordiamo che se deciderete di misurarvi anche con la versione Extra del Million Day (una seconda estrazione che vi costerà esattamente quanto la prima e che si basa sui soli 50 numeri rimasti esclusi, ma alla quale dovrete partecipare con la stessa combinazione del concorso principale) i bottini che potrete vincere saranno leggermente minori: il milione è rimpiazzato da 100mila euro, e mentre non ci sono differenze sulla seconda categoria di vincite da mille euro, la terza arriva fino a 100 e l’ultima – con soli due tra i cinque numeri – ne vale addirittura 4; il doppio di quelli riservati ai giocatori che vincono con la prima mano!

LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI, 19 AGOSTO 2024 DELLE 20:30

MILLION DAY:

EXTRA MILLION DAY: