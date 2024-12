Mancano sempre meno ore al primissimo dei due appuntamenti odierni con il Million Day e la sua sempre immancabile versione Extra che allo scoccare delle ore 13 in punto – e poi nuovamente alle 20:30, ma a quest’altra estrazione dedicheremo un secondo articolo che potrete trovare tra le nostre pagine qualche ora prima dell’effettivo sorteggio – sceglierà ed annuncerà i suoi cinque (più altri cinque per la già citata versione Extra del Million Day) numeri vincenti che potrebbero valervi una ricca serie di premi più o meno alti capitanati da quel milione di euro che – di fatto – danno il nome a questo amatissimo e sempre partecipatissimo concorso!

Soffermandoci proprio sul tema dei premi in palio nel Million Day, vi ricordiamo che ad accompagnare il milione – ovviamente associato all’intera cinquina indovinata – ci saranno altre tre categorie di vincita di cui la minore spetterà a chiunque indovini almeno un paio (non necessariamente in ordine di estrazione) di numeri: in questo caso la vincita sarebbe di 2 euro – esattamente il doppio della scommessa iniziale – e mentre con tre cifre si parla di 50 euro tondi tondi, con quattro la vincita salirebbe ulteriormente a quota mille!

Differentemente, nel caso in cui giochiate anche all’Extra Million Day – che vi ricordiamo non essere altro che una seconda estrazione dalla quale il sistema escluderà la prima cinquina scelta dalla Dea Bendata alle ore 13 – l’ambitissimo milione sarebbe sostituito da dei comunque ottimi 100mila euro, a loro volta accompagnati da altrettante categorie di vincita: non cambiano i mille in palio indovinando 4 dei numeri extra, mentre indovinandone tre ve ne accaparrereste addirittura 100 che scenderebbero a quota 4 euro se ne centraste solamente 2; il tutto però solo nel caso in cui la scommessa iniziale nella versione classica del gioco si dovesse rivelare (malauguratamente) fallimentare.

