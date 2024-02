Million Day/ Numeri ed estrazione di oggi 25 febbraio 2024: in arrivo le combinazioni vincenti

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: NUMERI VINCENTI

Anche di domenica l’appuntamento con il Million Day non va in vacanza. Il concorso offre la possibilità di giocare ogni giorno, 365 giorni l’anno, o 366 se come in questo caso è un bisestile. Partecipare al concorso vuol dire provare a vincere un milione di euro, massimo premio in palio. Questo è raggiungibile anche solo puntando un euro, costo della giocata. Per giocare al concorso quotidiano basta scegliere cinque numeri tra l’1 e il 55 e poi optare tra giocata semplice, plurima e sistemistica. C’è poi anche una possibilità aggiuntiva per vincere ulteriori 100.000 tramite al gioco dell’Extra Million Day: basta scegliere, anche in questo caso, cinque numeri tra l’1 e il 55. Questi saranno estratti sui 50 non vincenti del gioco principale.

Ora che abbiamo visto le regole, andiamo ad analizzare anche altre statistiche del Million Day, fortunato concorso quotidiano che si tiene ogni giorno, domenica compresa. Nel dettaglio analizziamo i numeri ritardatari che si dividono tra assoluti, quelli di entrambi i concorsi, e quelli dei singoli giochi. Il numero che manca da più tempo è il 36 che non si vede da 24 estrazioni su entrambi i giochi, seguito dal 9 che manca da 22. Da 17 estrazioni manca il numero 47 mentre da 16 il 35. Sono 13 le assenze del 12 e 12 quelle del 29 e dell’1. Per il Million Day, invece, il numero che manca da più tempo è il 27: non si vede da 39 estrazioni. Per quanto riguarda l’Extra Million Day, invece, il 55 non si vede da 42 volte.

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 4 – 27 – 37 – 38 – 49

EXTRA MILLION DAY: 6 – 23 – 41 – 42 – 48

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











