Agosto è terminato e come ogni anno lascia dietro di sé un’estate fatta di sogni, speranze, notti magiche e indimenticabili, qualche rimpianto ma sicuramente ricordi che non sfumeranno mai. Settembre, allo stesso tempo, inevitabilmente porta con sé un po’ di malinconia… Il ritorno alla routine, al lavoro o per i più giovani sui banchi di scuola, le responsabilità e così via: insomma, è un mese che non sempre è facile da affrontare psicologicamente, a meno che non si pensi già alle prossime vacanze! Per farlo, viene in nostro soccorso il Million Day, gioco che mette a disposizione premi importanti e che ogni giorno ci offre due estrazioni nelle quali poter sperare di vincere un milione di euro, che cambierebbe senz’altro la nostra vita e quella dei nostri cari.

Estrazione Million Day, le combinazioni vincenti di oggi, 31 agosto 2024/ I numeri top delle ore 20:30

Per partecipare al concorso va scelta una combinazione di cinque numeri ma non sempre per i giocatori è facile prendere la propria decisione, considerando che non tutti hanno dei numeri preferiti sui quali puntare. Possiamo allora affidarci alle statistiche, ad esempio quella dei numeri ritardatari assoluti. Il numero 42, ad esempio, manca da 33 estrazioni mentre il 4 da 27. Da 17 volte non si vede il numero 35 e da 16 il 22. Sono 15 le assenze del 49 e 14 quelle del 41 mentre da 13 non vediamo uscire il 48 e il 15. 12 assenze invece per il 24 mentre sono 10 quelle del 25. Questo vale per entrambi i concorsi, dunque Million Day ed Extra Million Day, mentre per quanto riguarda i due concorsi singoli quelli che mancano da più tempo sono il 20 sul Million, a 51 assenze, seguito dal 15 a 34 e dal 42 a 33. Per l’Extra Million Day sono 49 le estrazioni senza il 42 e il 4 e 31 quelle in cui non si è visto il numero 53. Infine assenti 41 e 49 per 29 e 28 estrazioni rispettivamente.

Million Day, i numeri vincenti di oggi 31 agosto 2024/ Cinquine e combinazioni top delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 13.00

Million Day –

Extra Million Day –