Come ogni giorno siamo pronti anche in questo sabato 31 di agosto, uno degli ultimi weekend di ferie e vacanze per tanti italiani, a scoprire i numeri vincenti del Million Day. Il concorso che mette a disposizione due appuntamenti con tante vincite possibili, su tutte quella da un milione di euro, che permetterebbe a chiunque di cambiare vita, svoltando completamente. Conosciamo l’importanza del montepremi di questo gioco ma dobbiamo ricordare anche un altro aspetto non poco importante: il concorso mette a disposizione di tutti i giocatori due appuntamenti quotidiani e questo già di per sé vuol dire offrire ai giocatori due possibilità di vittoria, anche se ogni estrazione è a sé stante e dunque allo stesso modo anche le giocate lo sono. Infatti ogni concorso costa un euro, dunque per chi decide di puntare su entrambe, dovrà sapere che deve puntare un euro sull’appuntamento delle 13 e un altro su quello delle 20.30.

C’è però anche un’altra cosa che dobbiamo sottolineare e che va ad aumentare proprio l’mportanza e la notorietà di questo concorso agli occhi dei giocatori, che adorano partecipare a questa estrazione particolarmente semplice, fortunata ma soprattutto con premi importanti. Il Million Day, infatti, offre anche una possibilità di vincere extra oltre al concorso stesso: è possibile, per i giocatori, anche partecipare all’Extra Million Day che invece mette in palio 100.000 euro, aggiuntivi rispetto al gioco principale. Per partecipare a questo secondo gioco basta scegliere sempre cinque numeri nel range tra 1 e 55, come per il concorso principale: una volta fatto questo, va solamente attesa l’estrazione scelta in modo da capire se si rientri tra i fortunati vincitori oppure no. Nel caso in cui fosse così, i premi andrebbero ad aggiungersi a quelli già ottenuti per il gioco principale.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Million Day: –

Extra Million Day: –