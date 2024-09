Non c’è festivo, domenica o giorno segnato in rosso sul calendario che tenga: il Million Day è un appuntamento fisso e quotidiano e ci fa compagnia davvero sempre, 365 giorni l’anno, o 366 ovviamente se bisestile, come quello che stiamo vivendo in questo 2024. Si tratta dunque di un concorso fisso e quotidiano che non si limita però ad offrire ai giocatori la possibilità di giocare ogni giorno, ma va oltre: sono infatti due gli appuntamenti quotidiani, il primo alle 13.00 e il secondo alle 20.30. Quotidianamente il concorso mette in palio un milione di euro, ovviamente uno per ogni estrazione: nel caso in cui i cinque numeri giocati vengano indovinati, si può portare a casa il massimo in palio ovvero un milione di euro. Una cifra straordinaria che dunque torna a farci compagnia anche in questa domenica, il primo giorno di settembre.

Million Day, estrazione delle ore 13.00/ Numeri vincenti e cinquine Extra di oggi 1 settembre 2024

Riuscirà qualcuno a mettere a segno la maxi vincita? Lo scopriremo solamente alle 20.30 per quella che è la seconda estrazione del giorno, dopo aver vissuto già il primo appuntamento, quello delle 13.00. Dopo aver avanzato la propria giocata e aver scelto non solamente i numeri preferiti, che si spera siano vincenti, ma anche l’orario dell’estrazione che si preferisce, non resta far altro che attendere e aspettare di conoscere le combinazioni vincenti del giorno. Per scoprire se le nostre cinquine, sulle quali abbiamo puntato un euro, corrispondano o meno a quelle che regaleranno un milione nella giornata di oggi, non dobbiamo far altro che spostarci sul sito del Million Day, dove vengono riportati quotidianamente i numeri vincenti di ogni giocata. Possiamo poi anche inserire il codice della nostra schedina in modo da ottenere un risultato ancora più preciso. Come ultimo metodo di controllo, ricordiamo che è possibile vedere i numeri vincenti anche in ricevitoria.

MILLION DAY, LE COMBINAZIONI VINCENTI DI OGGI ALLE ORE 20.30

