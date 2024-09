Dopo aver fatto indigestione di premi a pranzo, Million Day ed Extra MillionDay tornano protagonisti a cena, cercando rendere altrettanto ricca la tavola. L’attenzione deve essere massima, focalizzata sui numeri vincenti, che potete controllare anche tramite gli altri strumenti messi a disposizione. Infatti, la verifica può avvenire anche tramite il sito ufficiale e l’app My Lotteries, oltre alle varie ricevitorie dislocate su tutto il territorio italiano.

Non dovrete far altro che individuare la sezione in cui inserire il numero seriale della giocata rilasciata o, nel caso di controllo attraverso cellulare o tablet, inquadrando il Qrcode che viene stampato sullo scontrino di gioco. In questo modo avrete ben chiaro l’esito della vostra giocata.

Tra non molto potreste ritrovarvi a pensare alla riscossione della vincita del Million Day e di Extra MillionDay, in caso di risultato positivo. A tal proposito, vi segnaliamo che le procedure cambiano in base alla modalità di gioco prescelta, ad esempio se la giocata è stata fatta online o in ricevitoria, ma chiaramente anche in base all’importo vinto.

Ad esempio, per quanto riguarda i premi fino a mille euro, dovrete solo prenotare il ritiro in un punto vendita o ritirare la somma sul vostro conto gioco. Dovrete, invece, affidarvi a una filiale di Intesa Sanpaolo in caso di vittoria di un milione di euro; l’alternativa è rivolgersi all’Ufficio Premi di Roma, senza dimenticare ovviamente lo scontrino o il promemoria fortunato, insieme ai documenti personali.

I NUMERI VINCENTI DELLE ORE 20.30 DI OGGI DI MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY

Million Day: 7 – 13 – 22 – 41 – 53

Extra Million Day: 12 – 24 – 30 – 50 – 54

