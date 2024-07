Million Day, numeri vincenti dell’estrazione delle ore 13 del 7 luglio 2024/ Grandi vincite?

La domenica significa vacanza, ma non prima di avere tentato la sorte con l’ultima estrazione della settimana del Million Day e dell’Extra Million Day, quella di oggi, 7 luglio 2024. Anzi, sarebbe meglio parlare al plurale, dato che quotidianamente ce ne sono due. In questo caso il riferimento è alla prima, la cui ora scocca alle 13: tra un pranzo in famiglia e un bagno al mare, qualcuno potrebbe diventare milionario. In genere l’appuntamento più fortunato è quello serale, guardando ai vincitori che finora ci sono stati, per la precisione 287. Non significa però che non sia possibile sperare, anche perché in questo mese non ci sono ancora stati giocatori che sono riusciti a farcela, per cui con un po’ di impegno e i numeri giusti potreste essere i primi.

MILLION DAY/ Estrazione dei numeri vincenti di oggi 6 luglio 2024: le cinquine delle ore 20:30

Per coloro che non lo sapessero, il regolamento dell’amatissimo concorso prevede la scelta di cinque numeri compresi tra 1 e 55. È possibile selezionarli con diverse modalità, quella più semplice e adatta ai giocatori meno avvezzi è la cosiddetta singola, che prevede che nella compilazione della schedina vengano selezionati appunto soltanto cinque numeri al costo di 1 euro. Poi ci sono la giocata plurima, che consiste nell’inserimento nella stessa schedina di più giocate singole, massimo 10, e quella sistemistica, che permette di selezionare da 6 a 9 numeri, che si incrociano in diverse combinazioni, quest’ultima è la modalità più costosa proprio perché aumentano le probabilità di vincita. Non resta dunque che scegliere la formula che preferiamo per giocare e farlo online, tramite app oppure in modo tradizionale, ovvero in ricevitoria.

Estrazione Million Day, numeri vincenti delle ore 13:00/ Scopri le cinquine di oggi

I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY:

–

EXTRA MILLIONDAY:

m–











© RIPRODUZIONE RISERVATA