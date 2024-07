Estrazione Million Day, numeri vincenti delle ore 13:00/ Scopri le cinquine di oggi

Siamo giunti in quel momento della giornata anche oggi, sabato 6 luglio, in cui andremo a scoprire i numeri vincenti del Million Day, l’estrazione con le cinquine fortunate. Il primo concorso si terrà come sempre alle ore 13:00, la prima delle due giocate del giorno durante la quale scopriremo i cinque numeri milionari, con l’aggiunta degli extra Million Day.

Giocare è molto semplice e nel contempo divertente: dovrete scegliere 5 numeri fra l’1 e il 55, sperando che il terminale vi regali il milione di euro destinato appunto a chi si porta a casa il massimo bottino. L’ultima vincita è giunta soltanto pochi giorni fa, lo scorso 26 giugno, e da quando il Million Day è stato introdotto in Italia sono stati ben 288 i fortunati che si sono portati a casa il massimo bottino, diventando di conseguenza milionari. A questo punto vi lasciamo alla prima estrazione di oggi, sabato 6 luglio 2024, del Million Day, quella delle ore 13:00, ricordandovi che avrete tempo fino a qualche minuto prima per giocare, prima che si chiudano i terminali.

I NUMERI FORTUNATI DI OGGI DELLE ORE 13.00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY:











