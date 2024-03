Million Day/ Numeri vincenti dell’estrazione di oggi 19 marzo 2024: grandi vincite in arrivo?

Come ogni giorno, anche oggi siamo in attesa di conoscere i numeri del Million Day. Al concorso si può giocare due volte al giorno, una alle 13 e una alle 20.30: c’è infatti una doppia estrazione che offre la possibilità di vincere un milione di euro ogni volta. Per partecipare al gioco basta scegliere cinque numeri compresi tra l’1 e il 55 e puntare su questi un euro. Una volta scelta la propria combinazione favorita, bisognerà decidere se si vorrà avanzare una giocata semplice oppure una plurima o sistemica. In base alla propria scelta differisce la modalità di concorso e ancora il costo. Per la giocata singola, questo è di un euro. Se si vuole giocare anche all’Extra Million Day la cifra da aggiungere sarà di un altro euro: a questo secondo gioco si possono vincere fino a 100.000 euro.

MILLION DAY/ Estrazione numeri vincenti: ecco le cinquine di oggi 18 marzo 2024

Ma qual è invece la situazione delle vincite a questo fortunato concorso che ogni giorno tiene incollati allo schermo milioni di italiani? L’ultima maxi vittoria è arrivata il 6 marzo ad Alatri, in provincia di Frosinone. Dopo quella ciociara, non sono arrivate altre maxi vittorie al concorso. Solamente una, infatti, la vittoria milionaria nel mese di agosto. A gennaio, invece, erano state ben quattro: due a Roma, una a Brancaleone e un’altra ancora a Rende. Il mese di febbraio non ha regalato vittorie milionarie. In attesa di conoscere i numeri di oggi, allora, auguriamo a tutti buona fortuna al concorso quotidiano.

Catena d'acciaio tesa tra due alberi uccide motociclista 25enne/ Emorragia violenta dopo l'impatto

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 6 – 7 – 10 – 23 – 54

EXTRA MILLION DAY: 10 – 16 – 38 – 43 – 53

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











© RIPRODUZIONE RISERVATA