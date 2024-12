Si ripeterà ancora una volta (o meglio, due!) nella giornata di oggi – martedì 10 dicembre 2024 – l’appuntamento ormai diventato un grande classico per i giocatori Sisal con il Million Day e l’Extra MillionDay che alle ore 13 in punto annunceranno una nuovissima e fresca cinquina di numeri vincenti che per i più fortunati tra voi carissimi lettori potrebbe tradursi in un premio da addirittura 1 milione di euro, oppure – nel caso in cui la Dea Bendata scelga di premiarvi nella versione Extra del Million Day – dalla comunque ottima cifra di 100mila euro che si riveleranno certamente utili per chiudere qualche conto che da tempo vi trascinate dietro!

Dato che manca sempre meno alle 13, vi ricordiamo che per giocare al Million Day avrete tempo solamente fino ad una mezz’ora prima rispetto all’appuntamento con la cinquina vincente di oggi, ma se proprio foste impossibilitati a recarvi in ricevitoria per piazzare una scommessa (fermo restando che in ogni caso potete rapidamente giocare online sul sito Sisal senza nessun malus) è bene ricordarvi che alle 20:30 si terrà la seconda estrazione della giornata, del tutto identica alla prima e con la chiusura della finestra estrattiva fissata – sempre con una mezz’ora di anticipo – alle ore 20; momento in cui – peraltro – si terranno anche le estrazioni dei vari giochi associati al Lotto!

In linea di massima per giocare al Million Day vi basta scegliere una serie di 5 numeri che dovrete – al costo di un solo euro – selezionare nell’apposita schedina, ma al contempo se voleste cercare di massimizzare la vostre chance di vincita potrete anche optare per la giocata multipla (scegliendo in una sola schedina più cinquine, al costo un euro l’una) oppure quella sistemica che vi permette di scegliere fino a 9 numeri e di elaborare tutte le possibili cinquine con la vostra sequenza.