Arriveranno ad innaugurare la prima giornata di questa nuovissima settimana i concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che esattamente alle ore 13:00 di oggi – ovviamente lunedì 13 gennaio 2025 – ci faranno sapere i loro primissimi numeri vincenti della giornata aprendo ufficialmente le porte ai prossimi 13 concorsi che si ripeteranno puntualissimi ogni giorno da qui a domenica nell’orario che vi abbiamo appena riportato e poi nuovamente alle 20:30 senza che nulla o nessuno possa distrarli o farli tardare: rispetto a tutti gli altri numerosissimi concorsi dell’Agenzia Dogane e Monopoli – infatti – il Million Day è l’unico a vantare estrazioni del tutto automatizzate che vi potrebbero rendere milionari anche in occasione delle festività nelle quali (normalmente) gli altri giochi si prendono una piccola pausa!

Dato che ve l’abbiamo appena accennato, nell’attesa di sapere i numeri vincenti dell’appuntamento delle 13:00 del Million Day siamo felici di dirvi che è stato finalmente incoronato il primo milionario dell’anno nuovo: solamente ieri – infatti – proprio nel primo dei due appuntamenti giornalieri un fortunatissimo giocatore è riuscito a centrare tutti e 5 i numeri scelti poco dopo dalla Dea Bendata, portandosi a casa quel sempre ambitissimo premio dall’incredibile valore di addirittura 1 milione di euro; mentre ovviamente la speranza è che oggi la fortuna torni a colpire premiando – magari – qualcuno tra voi carissimi lettori con lo stesso identico premio che da sempre caratterizza questo singolare gioco!

Per onestà è anche importante dire che nel caso in cui vinciate il milione in palio nel Million Day (o, in verità, anche uno qualsiasi degli altri importi), dovrete anche sottrarre alla cifra l’8% che sarà trattenuto dall’Agenzia Dogane e Monopoli a titolo di tassa; mentre in termini di effettive modalità di riscossione le opzioni saranno due: qualsiasi importo inferiore al massimo in palio – infatti – si potrà richiedere nella ricevitoria in cui avete piazzato la giocata, mentre per il milione (o anche per i 100mila della versione Extra) dovrete chiedere un appuntamento in una filiale della Banca Intesa Sanpaolo.

MILLION DAY: LE CINQUINE VINCENTI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: