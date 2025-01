Il primo Million Day di questa giornata, domenica 12 gennaio 2025, sta per iniziare. Il riferimento è ovviamente all’estrazione che avverrà a breve, quella delle ore 13:00, e che darà il là ad una nuova giornata del gioco del milione di euro, che si chiuderà come di consueto alle ore 20:30. Tentare la vincita non nuoce di certo alla salute se fatto con moderazione e nei giusti modi, e vi basterà semplicemente scegliere i cinque numeri più fortunati di oggi, che vanno dall’1 al 55.

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 11 gennaio 2025/ Scopri le cinquine delle ore 20:30

Se per caso non aveste idea di quali numeri selezionare per l’estrazione delle ore 13:00 del Million Day, vi veniamo noi in soccorso, con la nostra cinquina che speriamo sia fortunata. Cominciamo dal primo numero, il 20, poi proseguiamo con il 21 e il 30. Dopo di che scegliamo il 33 e chiudiamo con il 50. La nostra cinquina è quindi composta da 20, 21, 30, 33 e 50. Se vi piacciono questi numeri, correte nella ricevitoria sotto casa (o in alternativa potete giocare via app o via web), e giocateveli: chissà che non siate proprio voi i prossimi milionari d’Italia.

Numeri vincenti Million Day di oggi 11 gennaio 2025/ L'estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY: SCOPRI I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: