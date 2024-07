Million Day, numeri vincenti di oggi 14 luglio 2024/ Le combinazioni fortunate delle ore 13.00

MILLION DAY: NUOVA ESTRAZIONE, NUOVE CHANCE DI VINCITA

Torna come ogni giorno, anche in questa calda domenica di luglio, il Million Day, il fortunato concorso a premi che ogni giorno offre sostanziose possibilità di vincita con quella più ambita da un milione di euro, cifra che senza dubbio rivoluzionerebbe la vita a più di qualcuno. L’appuntamento ormai da un anno è doppio: oltre all’estrazione delle 20.30, c’è anche quella delle 13 alla quale poter giocare nella speranza di centrare i cinque numeri vincenti e portare a casa la maxi cifra. In questo articolo ci concentreremo proprio sulla prima estrazione della giornata, quella di ora di pranzo, e sui suoi numeri fortunati con la combinazione vincente, in grado di regalare un sogno ai giocatori.

Estrazione Million Day del 13 luglio 2024, ore 20:30/ Numeri vincenti: ecco le cinquine

Prima di andare a scoprire i numeri vincenti nell’estrazione di oggi, vediamo quali sono stati ieri quelli che avrebbero potuto regalare un sogno ai giocatori: purtroppo non è arrivata nessuna vittoria da 5 numeri e dunque nessuno ha ottenuto un milione di euro. La combinazione vincente estratta è stata la seguente: 20, 34, 37, 40 e 41. Sull’Extra Million Day fortunati invece 15, 26, 33, 47 e 50. Oggi, domenica 14 luglio, riuscirà a qualcuno la maxi vincita da 5 numeri e dunque da un milione di euro? Lo scopriremo solamente a breve!

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 13 luglio 2024 delle ore 13.00

LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

MILLIONDAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –











© RIPRODUZIONE RISERVATA