Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 13 luglio 2024 delle ore 13.00

Bentornati giocatori del Million Day. Anche oggi, sabato 13 luglio 2024, è tempo di giocare e di scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del gioco che ti permette di diventare milionario. L’appuntamento da segnarsi è quello delle ore 13:00, quando si terrà appunto la prima estrazione delle due canoniche (la seconda sarà alle ore 20:30), e quando scopriremo i numeri fortunati.

Estrazione Million Day del 12 luglio 2024, ore 20:30/ Numeri vincenti: ecco le cinquine

Sarà la volta buona per portarci a casa il milione di euro dedicato a chi individua tutti e cinque i numeri Million Day? Lo scopriremo fra pochi minuti, nel frattempo possiamo andare a visionare le stringe sorteggiate ieri a cominciare da quelle delle ore 20:30, quando sono usciti i numeri 3, 20, 25, 44 e 51, con l’aggiunta degli Extra Million Day che sono stati 21, 27, 37, 38 e infine 43. Alle ore 13:00, invece, spazio ai numeri 5, 9, 32, 35 e 44, con l’aggiunta del 7, 36, 49, 51 e infine 53, per i numeri Extra Million Day. A questo punto è scattato il conto alla rovescia in vista dell‘estrazione di oggi delle ore 13:00: vi auguriamo di poter vincere.











