Anche questa sera siamo pronti a scoprire quelli che sono i numeri fortunati del Million Day, ovvero – come sempre vi ricordiamo – l’amatissimo e partecipatissimo concorso che ogni giorno prova a farvi vincere la bellezza di 1 milioni di euro in due differenti appuntamenti: poche ore fa – precisamente alle 13 in punto – abbiamo assistito alla prima tornata di estrazioni delle cinquine vincenti e con lo scoccare delle 20:30 potremo assistere alla seconda della giornata; il tutto sempre accompagnato dall’immancabile (ma un po’ meno partecipato) Extra Million Day che vi permette di provare ad acciuffare un qualche premio in una sorta di seconda chance che vi costerà esattamente quanto la prima.

Senza mettere – come si suol dire – ‘il carro davanti ai buoi’, mentre restiamo in attesa del sorteggio di numeri vincenti del Million Day vi ricordiamo che nel caso in cui voleste partecipare avrete tempo fino alle ore 20 in punto entro le quali potrete comodamente collegarvi al sito Sisal (eventualmente registrarvi in pochi minuti, nel caso in cui non abbiate ancora un account) e scegliere l’apposita schedina: il costo minimo è fissato ad un solo euro che potrete – se lo desiderate – moltiplicare all’infinito per giocare diverse combinazioni tutte valide per lo stesso identico concorso, massimizzando le vostre possibilità di vincita ed usando tutti i numeri che più vi piacciono!

Di fatto, una volta scelta e pagata la schedina del Million Day, potrete barrare al suo interno un massimo – ma anche un minimo – di cinque numeri da scegliere nell’elenco che va dall’1 fino al 55: raddoppiando la scommessa (accennavamo già prima) la stessa combinazione potrete anche usarla nella versione Extra del gioco in cui vedere sparire – ovviamente in fase di sorteggio – i cinque protagonisti del concorso principale che nel frattempo avranno già reso milionario qualcuno tra i tantissimi giocatori che hanno scelto di sfidare la Dea Bendata.

MILLION DAY: LE COMBINAZIONI FORTUNATE DEL GIORNO DELLE ORE 20.30

Million Day: –

Extra Million Day: –