Nonostante oggi – ovviamente giovedì 15 agosto 2024 – sia la giornata amatissima di Ferragosto non si fermano gli appuntamenti con il Million Day e la sua versione Extra che accompagneranno come sempre voi carissimi giocatori in un doppio concorso con una prima estrazione alle ore 13 e una seconda serale alle ore 20:30. Le regole sono sempre le stesse, ma per venire incontro a voi ‘novizi’ vi ricordiamo che vi basterà puntare un singolo euro su una combinazione di 5 numeri a vostra scelta, attendendo poi l’estrazione per scoprire se siete riusciti ad acciuffare un qualche ricco premio!

Come suggerisce il nome del Million Day, il bottino massimo che potreste portarvi a casa vale la bellezza di un milione di euro tondi tondi associati all’intera cinquina scelta dalla Dea Bendata; ma nel caso in cui siate leggermente meno fortunati e ne indoviniate solamente una parte sappiate che comunque potreste acciuffare premi tra i 2 e i mille euro!

LE CINQUINE VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 15 AGOSTO 2024 DELLE ORE 13:00

MILLION DAY:

EXTRA MILLIONDAY: