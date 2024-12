Alle 20:30 di oggi – lunedì 16 dicembre 2024 – si terrà il nuovissimo concorso del Million Day che sarà seguito (come sempre!) dalla sua versione Extra con un carico unico di premi che potrebbero finire nelle vostre tasche nel caso in cui siate abbastanza fortunati da riuscire a vincere la partita contro la Dea Bendata indovinando alcuni – o, meglio ancora, tutti – tra i numeri che verranno sorteggiati: alle 13 (è sempre bene ricordarlo) si è già tenuto un primo sorteggio e nel caso in cui la vostra scommessa si riferisca a quell’appuntamento vi consigliamo di cercare l’altro articolo che abbiamo già pubblicato tra queste stesse pagine; ma in caso contrario, seguiteci perché tra poche ore annunceremo la seconda cinquina vincente di oggi del Million Day!

Riavvolgendo il nastro ai concorsi che si sono tenuti nell’arco dell’ultimo mese, possiamo dirvi che complessivamente in 16 giorni (salvo vincite nel concorso che si è tenuto alle ore 13) sono state centrare ben quattro cinquine da 1 milione di euro l’una: l’ultima risale a solamente 6 giorni fa – ovvero martedì 10 – nell’appuntamento serale con il Million Day, mentre quella precedente a venerdì 6 ed – infine – le altre due sono state centrate entrambe alle 20:30 di lunedì primo dicembre da due giocatori che hanno piazzato la stessa identica scommessa dalla medesima ricevitoria di Monte di Procida, in provincia di Napoli.

Nel caso in cui vogliate cercare di essere inseriti in questo sempre lungo elenco (tanto che conta ben 316 vincitori) di nuovi milionari premiati dal Million Day, vi invitiamo a correre al più presto nella ricevitoria Sisal più vicina a casa vostra per piazzare una scommessa: il costo – vale la pena ricordarlo – è di solamente 1 euro con il quale potrete scegliere fino a 5 numeri fortunati che dopo il sorteggio dovrete confrontare con la cinquina scelta dalla Dea Bendata!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DEL CONCORSO DELLE 20:30

Million Day: 8 – 16 – 27 – 30 – 31

Extra Million Day: 5 – 14 – 15 – 20 – 24

