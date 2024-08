L’estate ha fatto il giro di boia con il Ferragosto, invece prosegue la corsa del Million Day, che torna oggi con una nuova estrazione oggi, sabato 17 agosto 2024. Non mancherà ovviamente anche l’appuntamento con Extra MillionDay, del resto questo gioco si sdoppia non solo a livello di orario, visto che questo concorso che stiamo aspettando è quello delle 13, mentre alle ore 20:30 ci sarà la nuova estrazione.

Million Day di oggi 16 agosto 2024/ Estrazione numeri vincenti delle ore 20.30

Ci riferiamo al gioco principale e all’estrazione successiva, Extra: si hanno così due occasioni di vincita. Infatti, se non si riesce a centrare la cinquina fortunata, si può tentare la fortuna con quella nuova. A cambiare è solo l’importo dei premi, che chiaramente varia non solo in base alla categoria di vincita, ma anche in base al gioco, se principale o opzionale.

Million Day, numeri vincenti di oggi, 16 agosto 2024/ Segui l'estrazione delle ore 13.00

La posta in palio è di un milione di euro: questo il premio riservato a coloro che indovinano i cinque numeri vincenti. Ma ovviamente non è finita qui: col 4 il premio è di mille euro, invece ammonta a 50 euro la vincita riservata a chi centra il 3, infine il 2 garantisce una vincita di due euro. Passiamo dal Million Day all’Extra MillionDay: in questo caso il 5 vale 100mila euro, mentre il 4 garantisce un premio di mille euro; col 3 la vincita ammonta a 100 euro, infine il 2 vale quattro euro.

Ancor prima di pensare alle vincite, dovete pensare a controllare bene le vostre giocate: noi seguiremo l’estrazione in diretta per raccogliere le combinazioni fortunate, ma potrete controllare se avete la giocata vincente sul sito ufficiale o usando l’app My Lotteries, che hanno sezioni dedicate al controllo delle schedine.

Numeri vincenti Million Day di oggi 15 agosto 2024/ Scopri le combinazioni dell'estrazione delle ore 20:30

ECCO I NUMERI DEL MILLION DAY DI OGGI 17 AGOSTO 2024, ORE 13.00

MILLION DAY: –

EXTRA MILLIONDAY: –