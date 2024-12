Siamo giunti al 19 dicembre 2024 che – come ormai d’abitudine – ci permetterà di scoprire la nuovissima coppia di cinquine vincenti del Million Day e della sua sempre collegata ed immancabile versione Extra: il primo dei due appuntamenti – anche qui, come d’abitudine – è fissato esattamente per le ore 13 in punto aprendo le danze di questa giornata di concorsi ed estrazioni che ci intratterranno almeno fino alle 20:30 (orario in cui il Million Day tornerà a consegnarci la sua seconda cinquina), intervallate – in questo caso alle ore 20 – dagli immancabili numeri vincenti del giovedì per il trittico composto da Lotto, 10eLotto e Superenalotto che (vale la pena ricordarvelo) trovate dettagliati in un altro articolo disponibile sempre tra le pagine del nostro sito!

Million Day, numeri vincenti di oggi 18 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 20:30

Senza divagare negli altri concorsi, qui la nostra attenzione sarà interamente posta sul primo dei due sorteggi – appunto, quello che si terrà alle ore 13 – del Million Day del quale andremo a scoprire assieme la cinquina vincente non appena sarà scelta dalla Dea Bendata; ma nel frattempo vale certamente la pena ricordarvi che il vostro termine ultimo per giocare è fissato esattamente alle ore 12:30 (mezz’ora prima dell’estrazione), fermo restando che tutte le scommesse piazzare nei minuti e nelle ore successive saranno ovviamente valide per partecipare al secondo sorteggio giornaliero senza penalità di alcun tipo!

Numeri vincenti Million Day di oggi 18 dicembre 2024/ L'estrazione delle ore 13:00

Infatti, sia che giochiate al Million Day delle 13, sia che scegliate l’estrazione delle 20:30 tutto ciò che vi sarà richiesto è quello di indicare i vostri cinque numeri preferiti nell’apposta schedina riservata e dedicata a questo gioco a premi; così come in entrambi i casi una vittoria potrebbe tradursi in uno dei quattro identici premi in palio che partono al classico e ricercatissimo milione associato all’intera cinquina indovinata, passando per due gradini intermedi dal valore di mille o cinquanta euro (associati rispettivamente a quattro o tre numeri indovinati) ed arrivando fino a quei 2 euro fissati come premio minimo!

Numeri vincenti Million Day di oggi 17 dicembre 2024/ Le cinquine delle ore 20:30