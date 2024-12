Non si sono fermati neppure oggi – peraltro fermo restando che già alle ore 13:00 li abbiamo avuti come protagonisti delle sale estrattive Sisal – i concorsi giornalieri di Million Day ed Extra MillionDay pronti a tornare protagonisti allo scoccare delle ore 20:30 precise di un nuovissimo (sempre doppio!) sorteggio potenzialmente milionario e che – in ogni caso – riserverà centinaia di migliaia di euro ai tanti che saranno riusciti ad indovinare parte dei numeri sorteggiati! Facendo prima di un passetto indietro (o, per meglio dire, avanti), ricollegandoci all’apertura di questo articolo ci teniamo a ricordarvi che pur in presenza del sempre atteso Natale, i concorsi del Million Day non si fermeranno neppure domani, dopodomani e – men che meno – per il primo giorno dall’anno, continuando a donare i loro ambitissimi premi!

Visto che li abbiamo già citati dei volte, ora possiamo dare il giusto risalto ai premi del Million Day, ricordando a tutti i novizi tra voi (e specialmente a chi non si è mai misurato con questo gioco unico nel suo genere) che quel bottino da 1 milione di euro è solamente uno dei tanti messi in palio dalla Dea Bendata e che andranno a premiare chiunque riuscirà ad indovinare almeno 2 numeri tra quelli sorteggiati: in questo caso – infatti – vi spetteranno sempre due ottimi euro che vi permetteranno quanto meno di rientrare della puntata iniziale; mentre con il crescere delle cifre indovinate vi potrete accaparrare altri premi da 50 o da mille euro, rispettivamente con un tris o una quaterna!

D’altra parte, nel caso in cui abbiate scelto di pagare un euro in più in fase di scommessa per giocare anche alla versione Extra del Million Day, se il concorso classico non vi avesse riservato alcun premio potreste mettere le mani su qualche altro (comunque ottimo!) bottino: di quelli che abbiamo visto prima torneranno solamente i mille collegati ai quattro numeri; mentre il premio minimo salirà a 4 euro, quello intermedio associato al tris a 100 ed – infine – con l’intera cinquina vi porterete a casa 100mila euro!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra Million Day:

