Si riapre in queste ore la caccia al milione sempre in palio nei due concorsi giornalieri del Million Day (ma, vale la pena ricordarlo, anche ai sempre ottimi 100mila euro che rappresentano la vincita massima nella sua apprezzata versione Extra) con l’appuntamento sempre fissato alle ore 20:30 per scoprire la seconda cinquina vincente di oggi: dal conto nostro, mentre vi invitiamo a correre al più presto a giocarvi la vostra potenzialmente milionaria schedina del Million Day, vi ricordiamo che alle 13 si è già tenuto un primo sorteggio e che – contestualmente – quando sarà scattata l’ora dell’estrazione torneremo tra queste righe per riportarvi le due cinquine in modo che non dobbiate perdervi tra decine e decine di siti a caccia dei numeri vincenti!

Tornando un pochino indietro, vi ricordiamo che fino ad ora dicembre si è rivelato uno dei mesi più fortunati dell’intero 2024 con la bellezza di cinque differenti premi da 1 milione di euro assegnati proprio grazie al Million Day (ai quali ovviamente dovremmo aggiungere anche i vari milioni vinti nei tantissimi altri concorsi settimanali, dal Lotto in giù): un colpaccio in particolare si è registrato proprio il primo dicembre quando nel concorso serale se ne sono vinti addirittura 2 contemporaneamente; mentre il terzo risale al sesto giorno del mese, il quarto a martedì 10 ed – infine – il quinto a soli due giorni fa, il 19!

Complessivamente (tenendo anche conto di questi cinque di cui vi abbiamo parlato) dal suo primissimo concorso, il Million Day ha reso milionari la bellezza di 317 fortunatissimi giocatori, dei quali addirittura 44 nel solo corso del 2024 che ha visto introdurre il doppio appuntamento giornaliero alle ore 13 e alle 20:30; mentre altri 100mila e 906 giocatori si sono portati a casa quei mille euro che occupano il secondo gradino dei premi in palio con un totale complessivo di oltre 883 milioni di euro tenendo conto di tutte e quattro le categorie di vincita disponibili!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI VINCENTI DEL CONCORSO DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 7 – 8 – 27 – 29 – 36

Extra Million Day: 4 – 6 – 12 – 14 – 28

