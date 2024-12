Secondo appuntamento – anche in questa attesissima Vigilia di Natale – con il Million Day e il sempre immancabile Extra MillionDay che irromperanno (come sempre!) nelle vostre case proprio a due passi dal lungo cenone che nel corso delle prossime ore raccoglierà attorno al vostro tavolo parenti (od ovviamente chiunque altro abbiate invitato) provenienti da ogni angolo d’Italia e del mondo per la più conviviale ed attesa delle tavolate festive: a rendere la serata ancora più magica – e siamo tutti qui per questo – potrebbe pensarci proprio il Million Day che in questo fortunatissimo dicembre del 2024 potrebbe non aver ancora esaurito le sue cartucce milionarie riservandone una per voi proprio allo scoccare delle ore 20:30 precise!

Anche se è la Vigilia, le regole di Million Day restano sempre le solite e vi chiederanno (ancora una volta!) di indicare la vostra cinquina di numeri preferiti nell’apposita schedina permettendovi di vincere uno dei tantissimi bottini in palio – partendo naturalmente a quel milione di euro che caratterizzano il concorso, passando per i mille e i cinquanta intermedi ed arrivando fino ai 2 euro minimi -; ma d’altra parte è importante precisare che un vincita nella giornata di oggi potrebbe precludervi la possibilità di mettere concretamente le mani sulla vostra vincita per un paio di giorni dovendo attendere la riapertura della vostra ricevitoria di fiducia o (nel migliore dei casi!) delle filiali della banca Intesa Sanpaolo.

Prima di lasciarvi all’attesa dei numeri vincenti del Million Day e dell’Extra MillionDay – infine – vi ricordiamo che anche domani si terranno i consueti concorsi, sempre fissati per le 13 e per le 20:30, ai quali vi ricordiamo che potrete assicurarvi un posto in prima fila già oggi grazie alle giocate in abbonamento: in questo caso l’unica pecca è che dovrete accontentarvi della stessa cinquina che avete indicato inizialmente, ma d’altra parte se aveste dei numeri preferiti in senso assoluto allora non ci saranno problemi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra Million Day:

