Potete compilare la schedina in ricevitoria o farlo da pc o cellulare, col Million Day la sostanza non cambia, perché quel che conta è indovinare i numeri vincenti per ottenere il milione di euro in palio. Ora arriva la seconda grande occasione di giornata, visto che alle 20:30 di oggi, domenica 22 dicembre 2024, si tiene il nuovo appuntamento odierno, anche lui diviso in doppie estrazioni, visto che c’è pure Extra MillionDay, con cui invece si possono vincere 100mila euro.

Numeri vincenti Million Day di oggi 22 dicembre 2024/ L'estrazione delle ore 13:00

Vi abbiamo già parlato oggi del come si gioca, quindi possiamo passare alle curiosità, ricordandovi che avete a disposizione ad esempio anche l’applicazione ufficiale My Lotteries, oltre al sito ufficiale del gioco, per controllare se avete vinto o meno. Basta inserire il numero seriale stampato sulla schedina o inquadrare il qrcode per ottenere il fatidico responso.

Numeri vincenti Million Day di oggi 21 dicembre 2024/ L'estrazione delle ore 20:30

E se davvero questa estrazione di Million Day vi ha riservato una bella vincita, cosa bisogna fare poi per riscuoterla? In effetti, le strade da percorrere cambiano in base a come è stata fatta la giocata, cioè se online o in ricevitoria, ma pesa anche l’importo della vincita. Ad esempio, per chi realizza fino al 4 basta recarsi in un punto vendita, purché sia ovviamente autorizzato, per prenotare il ritiro della vincita, in alternativa può essere accreditata sul proprio conto gioco, se avete giocato la schedina online.

Se riuscite a ottenere un premio milionario, invece, avete solo due opzioni: recarsi presso una filiale di Intesa Sanpaolo o rivolgervi all’Ufficio Premi di Roma, senza dimenticarvi di avere sempre con voi, oltre ai documenti personali, anche la schedina fortunata, altrimenti non potete procedere con la richiesta di riscossione della vincita realizzata.

Million Day, numeri vincenti di oggi 21 dicembre 2024/ L’estrazione delle ore 13:00

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: –

Extra Million Day: –