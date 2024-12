Anche se oggi tutti i concorsi lottiferi sono stati rimandati a causa – ovviamente – delle celebrazioni di Santo Stefano, la Dea Bendata ha deciso comunque di regalarci entrambi gli appuntamenti giornalieri con il Million Day e l’Extra MillionDay e dopo il primo che si è già tenuto alle (ormai classiche) ore 13 in punto, quando scoccheranno le 20:30 potremo scoprire le nuove cinquine vincenti sempre associate ai premi a cui ci siamo abituati nel corso degli ultimi anni: partendo dal famosissimo (ed ovviamente ricercatissimo) milione che caratterizza il Million Day – e che nella versione Extra scende a 100mila euro -, vi ricordiamo che in palio ci sono anche altri bottini che potrebbero valervi le comunque ottime cifre di 1000, 50 e 2 euro in base a quanti tra i cinque numeri estratti indovinerete!

Visto che si avvicina la fine dell’anno, tra queste righe vorremmo tirare un pochino le somme sugli ultimi mesi del Million Day partendo dal dirvi che sui 12 mesi appena trascorsi questo gioco con i suoi due concorsi ha reso milionari la bellezza di 44 differenti giocatori che si sono uniti agli altri 273 premiati dal lancio del gioco ad oggi; mentre il mese in assoluto più fortunato dell’anno è stato quello di luglio ed – in particolare – la giornata di giovedì 18 che ha visto uscire contemporaneamente la bellezza di 9 differenti premi da 1 milione di euro nello stesso concorso!

Sempre parlandovi degli ultimi ricchissimi mesi del Million Day è interessante anche notare che – per quanto riguarda il solo premio milionario – la regione in assoluto più fortunata dell’anno è stata la Lombardia con un totale di 10 premi massimi assegnati dei 44 complessivi che contribuiscono a quei 27,9 milioni se contiamo anche tutte le altre vincite, seguita dalla Campania che si è fermata a quota 7 e dalla Calabria sulla soglia dei sei milioni!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra Million Day: