Per la seconda volta – dopo un primo, di per sé già ricco, appuntamento che ci ha fatto compagnia alle ore 13 – oggi tornano i consueti concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che dopo qualche giorno di pausa potrebbero finalmente scegliere qualche nuovo fortunatissimo giocatore da rendere milionario: il mese di dicembre che sta per concludersi – va comunque detto – si è già rivelato di per sé fortunatissimo con tantissimi premi assegnati dal Million Day ad altrettanti fortunati giocatori, ed – in particolare – la bellezza di 6 differenti bottini da un milione di euro che contribuiscono consistentemente al già altissimo computo complessivo di esattamente 44 vincite milionarie dall’inizio dell’anno e – addirittura – 317 dall’ormai lontano lancio del gioco!

Comunque sia, vale sempre la pena ricordare che il milione in palio nel Million Day è solamente uno dei tanti premi che la Dea Bendata ha scelto di rendere disponibili in questo sempre apprezzatissimo e partecipatissimo concorso che riserva un premio a chiunque riesca a centrare almeno un paio dei numeri estratti, ovviamente senza alcun tipo di influenza dall’ordine di estrazione e da quello di giocata: per esempio, nel caso in cui indoviniate – appunto – solamente due dei cinque numeri vi porterete a casa il doppio di quanto avrete scommesso, ovvero 2 comunque ottimi euro; mentre con quattro numeri su cinque il bottino ammonterà all’ottima cifra di mille euro, con i due premi intervallati da un terzo dal valore di 50 euro!

A tutto questo ricco banco di premi – inoltre – vanno aggiunti anche i numerosi altri in palio nella versione Extra del Million Day che partono sempre da un minimo pari al doppio della scommessa (che in questo caso ammonta a quattro euro, visto che per giocare ve ne serviranno due), passando per un raddoppiamento del premio intermedio (da 50 a 100 euro), per un altro bottino identico da mille con quattro numerini ed – infine – dall’ottima cifra di 100mila euro a sostituzione del classico e ricercatissimo milione.

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day:

Extra Million Day:

