Dopo l’appuntamento (sempre doppio!) del 24 e quello del 25 dicembre, ovviamente il Million Day e l’Extra MillionDay non si fermano neppure per la giornata di Santo Stefano e proprio allo scoccare delle ore 13 e – poi – nuovamente delle 20:30 ci regaleranno altri due imperdibili sorteggi che vedranno tornare protagonista l’ambitissimo milione e tutti gli altri sempre apprezzatissimi premi riservati a chi non riuscirà ad essere sufficientemente fortunato da centrare l’intera cinquina scelta in occasione dei sorteggi dalla Dea Bendata: correte – se non l’aveste già fatto – a giocarvi i vostri numeri per evitare di perdere tempo e rischiare di non riuscire a partecipare all’imminente concorso del Million Day, sempre seguito dalla sua versione Extra!

Numeri vincenti Million Day di oggi 25 dicembre 2024/ Cinquine dell'estrazione delle ore 20:30

Come sempre, neppure oggi cambieranno di una virgola le regole del Million Day che nel più tradizionale e classico dei modi vi chiederanno di compilare l’apposita schedina da sempre riservata a questo gioco (nella quale troverete l’intero elenco di 55 numeri) con la vostra cinquina preferita: similmente – poco più in basso rispetto all’elenco – troverete anche la casellina per scegliere di partecipare alla versione Extra che ovviamente potrete anche semplicemente ignorare; seguita dall’opzione sistemistica (che al contempo vi chiederà di portare la cinquina ad una quota compresa tra i 6 e i 9 numeri totali) ed – infine – dalle caselle per decidere se partecipare al primo o al secondo sorteggio giornaliero che nel caso in cui non verranno compilate faranno valere la vostra scommessa per il più vicino tra i due concorsi!

Estrazione Million Day, numeri vincenti di oggi 25 dicembre 2024/ Ecco le cinquine delle ore 13:00

Infine – e questo è un aspetto sul quale raramente ci soffermiamo – sempre nella schedina del Million Day potrete anche scegliere se rendere valida la vostra scommessa per un abbonamento: selezionando la casella con il numerino la cinquina e tutte le altre opzioni che avrete selezionato verranno automaticamente rese valide anche per il numero di concorsi successivi che avete indicato e che – ovviamente – dovranno essere pagati tutti nel momento della giocata!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

