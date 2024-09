Giocare al Million Day vuol dire avere tutti i giorni un alleato che ci permetta di sognare di realizzare tutti i nostri desideri più profondi. C’è chi magari da anni sogna di aprire una propria attività, chi di acquistare la casa che brama da tempo, o ancora chi vorrebbe girare il mondo per poi trovare il luogo più adatto alle proprie esigenze o semplicemente chi vorrebbe vivere una vita senza doversi preoccupare ogni mese di arrivare a pagare tutte le ingenti spese che ogni famiglia ha. Insomma, i sogni sono tanti e ognuno ha i suoi e proprio per questo il Million Day è uno dei giochi più amati da tutti. Il concorso, infatti, permette di giocare molto facilmente e di vincere dei premi importanti che arrivano fino a un milione di euro. C’è però anche una doppia possibilità per chiunque decida di partecipare al concorso: i giocatori possono infatti partecipare anche ad un secondo gioco chiamato Extra Million Day che consente una giocata aggiuntiva rispetto al classico gioco del Million. Ma in cosa consiste questo secondo concorso e cosa “promette” ai giocatori che partecipano quotidianamente alle due estrazioni fortunate?

Il gioco del Million Day consente di vincere un massimo di un milione di euro, come ben sappiamo, mentre quello dell’Extra Million Day permette di portare a casa un premio massimo di 100.000 euro. Per giocare ai giocatori basterà aggiungere solamente un euro rispetto al classico concorso, partecipando sempre con cinque numeri compresi tra l’1 e il 55, che saranno però estratti su quelli che non risulteranno vincente sul gioco primario. Si tratta dunque di una seconda possibilità di vincita rispetto al Million, che consente di portare a casa 100.000 euro. Ora che abbiamo analizzato anche questa seconda possibilità di vincita, andiamo ad analizzare i numeri delle 20.30.

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DI OGGI

Million Day:

Extra Million Day: