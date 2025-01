Si è concluso – ed in realtà anche riaperto – senza grandissime sorprese l’anno di estrazioni del Million Day e dopo un primo giorno di sorteggi (anche questi sembrerebbe senza nuovi milionari) possiamo tornare a sperare in questo 2025 di riuscire a mettere le mani sul sempre ricchissimo bottino da ben 1 milione di euro che da sempre caratterizza e rendere interessante – al punto da essere uno dei concorsi a premi più partecipati nel nostro bel paese – questo gioco unico nel suo genere: anche oggi – ovviamente giovedì 2 gennaio – il Million Day e la sua immancabile versione Extra ci regaleranno due fantastici appuntamenti sia alle ore 13 in punto che alle 20:30 che noi seguiremo ovviamente in diretta assieme a tutti voi carissimi lettori per riportarvi i numeri vincenti tra queste righe!

Anche se forse potrebbe non essere neppure necessario, vi ricordiamo che le regole per partecipare al Million Day non sono cambiate neppure di una virgola, chiedendovi semplicemente di scegliere liberamente i vostri 5 numeri preferiti (purché, come sempre, siano tutti inclusi tra un minimo di 1 un massimo di 55) per indicarli nell’apposita schedina: quest’ultima si potrà facilmente trovare online in qualsiasi sito di scommesse accreditato dall’Agenzia Dogane e Monopoli; oppure – finalmente, dopo diversi giorni di chiusura legati alle festività – in una delle tantissime ricevitorie Sisal in cui siete abituati a recarvi per partecipare ai vostri giochi a premi preferiti!

Il costo di una scommessa al Million Day è sempre fissato ad 1 euro (a meno che non decidiate di piazzare una giocata plurima o sistemistica nelle quali dovrete pagare altrettanto per ognuna delle cinquine indicate), ma vi sarà data sempre la possibilità di raddoppiare la puntata per partecipare anche al sorteggio Extra nel quale spariranno dal computo generale dei 55 numeri sorteggiabili i primi 5 protagonisti del concorso classico.

