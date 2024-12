Manca ancora – in questo lunedì 30 dicembre 2024 – un’estrazione del Million Day e dell’Extra MillionDay per poter dire definitivamente conclusa questa (speriamo ricca!) giornata di concorsi che ci ha eccezionalmente regalato – oltre ovviamente al primo appuntamento giornaliero con questo milionario gioco, alle ore 13 in punto – anche dei sorteggi eccezionali dei giochi associati al Lotto che hanno recuperato l’appuntamento perso lo scorso giovedì 26 dicembre: nel caso specifico del Million Day, comunque, non si tratta di nulla di straordinario o eccezionale, ma questo non vuol dire che la Dea Bendata non stia pensando di bussare proprio alla vostra porta per farvi un (tardivo!) regalo di Natale pari alla bellezza di 1 milione di euro tondi!

Visto che probabilmente non tutti conosceranno le regole del Million Day, vi ricordiamo che giocare è semplicissimo ed alla portata anche di chiunque non sia solito partecipare a questi milionari appuntamenti: l’unica cosa che vi verrà chiesta dalla Dea Bendata sarà quella di scegliere i vostri cinque numeri preferiti (che possono essere del tutto casuali, oppure scelti tra quelli che hanno un particolare significato per voi, senza limitazioni di alcuna sorta) per indicarli nell’apposita schedina disponibile sia online – su qualsiasi sito di agenzie di scommesse esistente -, sia nelle tantissimi ricevitorie Sisal che si trovano pressoché ad ogni angolo delle nostre belle città!

Quella che vi abbiamo appena descritta è la giocata classica del Million Day e costerà solamente 1 euro, ma in alternativa se proprio non riusciste a scegliere solamente 5 numeri potrete anche optare per la cosiddetta giocata plurima che vi permetterà di giocare tutte le sequenze da cinque numeri che vorrete; oppure – ma questa opzione la consigliamo solamente ai giocatori più esperti e rodati che vogliono massimizzare le possibilità di vincita pur al costo di puntate più esose – si potrà anche scegliere la giocata sistemistica per puntare fino ad un massimo di 9 numeri complessivi!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 20:30

Million Day: 9 – 13 – 15 – 21 – 38

Extra Million Day:14 – 19 – 26 – 27 – 36