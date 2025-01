Non si è ancora visto in questo 2025 uscire nessun premio da 1 milione di euro nei già tanti concorsi del Million Day che si sono susseguiti fin dal primo gennaio a questa parte ed è decisamente ora di invertire questa rotta ‘sfortunata’ con una scommessa in grado di riscrivere la storia annuale di questo sempre amatissimo e partecipatissimo concorso: la speranza – infatti – è che proprio oggi, sabato 4 gennaio 2025, potremo vedere in questo sorteggio che tra pochissimo (ovvero ovviamente alle ore 20:30 in punto) ci consegnerà i suoi numeri vincenti una situazione simile a quella che lo scorso giovedì 18 luglio ha consegnato in un solo sorteggio la bellezza di 9 milioni di euro ad altrettanti (è inutile dirlo: fortunatissimi!) giocatori del Million Day!

Visto che ormai siamo entrati a pieno titolo in questo argomento dei premi vinti lo scorso anno grazie al Million Day, vale ovviamente la pena ricordarvi che complessivamente su 365 giorni (e di conseguenza su 730 concorsi contando il doppio appuntamento giornaliero) sono stati assegnati la bellezza di 45 premi da 1 milione di euro ed altri 19 da 100mila caratterizzanti la cinquina della versione – leggermente meno partecipata, ma altrettanto apprezzata – Extra che segue ogni giorno quella classica: gli ultimi (in particolare) si sono visti rispettivamente domenica 22 e lunedì 16 dicembre tra Trieste e Taranto!

Ovviamente, in questo milionario computo di vincite del Million Day non possiamo ignorare neppure la seconda categoria di premi che vale – in entrambi gli appuntamenti, classico o Extra – la bellezza di mille euro: in questo caso (ma purtroppo accontentarci di dati relativi ai solo primi 11 mesi del 2024, senza tutti quelli che riguardano il mese di dicembre) possiamo dirvi che sono stati ben 16mila i premi vinti, per un valore complessivo – ovviamente – di 16 milioni vinti in ogni angolo del nostro bel paese!

