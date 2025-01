Torneranno ancora una volta a tenerci compagnia – e speriamo anche a renderci decisamente ricchi – dei nuovissimi imperdibili concorsi del Million Day e del sempre collegato Extra MillionDay giunti ormai al loro terzo appuntamento del 2025 che fino ad ora non ha ancora visto uscire nessun premio da 1 milione di euro: seppur l’attesa sia sempre tantissima, il nostro invito è quello a non perdere le speranze perché gli ultimi mesi di concorsi ed estrazioni ci hanno mostrato chiaramente che dall’introduzione del doppio sorteggio giornaliero la fortuna è tornata a premiare in grandissimo stile i sempre tanti giocatori del Million Day, assegnando decine e decine di bottini milionari specialmente nell’ultimo anno e mezzo.

Come sempre, vi ricordiamo che potrete giocare al Million Day – e volendo anche alla sua versione Extra – in entrambi gli appuntamenti giornalieri che si terranno precisamente alle 13 e alle 20:30 in modo del tutto automatico, seguendo sempre le solite facilissime regole e con probabilità di vincita del tutto indifferenti l’uno dall’altro: proprio soffermandoci su questo aspetto, vale la pena precisare che a livello generale le probabilità di portarvi a casa il milione sono solamente 1 su più di 3,4 milioni di schedine; mentre man mano che andrà a scendere con il premio aumenteranno anche le possibilità fino ad un minimo (per i 2 euro in palio per chi indovina 2 numeri) di 1 su 17,7 e con intervalli medi che viaggiano sull’ordine di 1/284 e 1/13.915 (rispettivamente per la seconda e la terza categoria).

Dati che – differentemente a quanto si possa credere, visto che di fatto dal sorteggio finale vengono esclusi i numeri già estratti nel concorso classico – tornano in modo del tutto identico anche per la versione Extra del Million Day, senza dimenticare che in questo caso peraltro dovrete anche accontentarvi (sempre che vinciate!) di poter incassare solamente un bottino da 100mila euro che andrà a sostituire quello classico e ricercatissimo da 1 milione.

