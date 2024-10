Con una nuova settimana che inizia – ovviamente la seconda di ottobre -, non possono mancare neppure i sempre amatissimi concorsi del Million Day e dell’Extra MillionDay che proprio in questo lunedì 7 ottobre 2024 cercheranno di rendere (come sempre fanno!) milionario qualcuno tra voi carissimi giocatori e lettori: l’appuntamento è doppio e si tiene sia alle ore 13 in punto, che alle 20:30, senza dimenticare che entrambe le volte il gioco classico sarà accompagnato anche dalla versione extra che funziona esattamente nello stesso modo di quella tradizionale, ma vi permetterà di vincere premi leggermente minori in una sorta di seconda chance per moltissimi imperdibile!

Soffermandoci proprio sui premi che (potenzialmente) vi attendono al varco del Million Day – e ricordatevi che tra qualche minuto vi proporremo alla fine di questo articolo anche tutte e due le cinquine vincenti di oggi – siamo certi che gli occhi di tutti voi giocatori siano inevitabilmente puntati sul milione associato alla cinquina, ma è importante non ignorare i suoi ‘colleghi’ che potrebbero – nel caso siano 4 i numeri che indovinate – arrivare fino a mille euro tondi tondi che certamente non fanno comodo; oppure a due – comunque ottimi – premi di consolazione che ammontano rispettivamente a 50 e 2 euro, collegati ovviamente a 3 o 2 numeri vincenti indovinati grazie alle vostre schedine.

Un discorso simile potremmo farvelo anche per la versione Extra del Million Day che – come accennavamo già prima – regala premi leggermente minori del suo collega più grande: il milione (per esempio) sparisce nel nulla e lascia spazio a 100mila euro che – comunque – schifo non fanno; e seppure i mille siano identici le ultime due posizioni del podio vi potrebbero valere rispettivamente 100, oppure 4 euro. Tutto questo – è bene dirlo – semplicemente raddoppiando la vostra scommessa, e senza che dobbiate fare neppure lo sforzo di scegliere una seconda cinquina diversa dalla prima.

MILLION DAY: LE CINQUINE FORTUNATE DELLE 13:00 DI OGGI, LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2024

