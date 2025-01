Torneranno ad aprire questa prima vera e propria settimana di gennaio 2025 (visto che la scorsa è stata solamente una settimana ‘a metà’) di concorsi, estrazioni e premi i sempre immancabili appuntamenti con il Million Day e l’Extra MillionDay che nella giornata di oggi – ovviamente lunedì 6 gennaio 2025, giornata in cui festeggiamo l’Epifania e nella quale i due giochi non si prenderanno nessun tipo di pausa – potrebbero finalmente tornare a donare il loro ricchissimo premio da 1 milione di euro al più fortunato tra voi carissimi lettori. Nei primi cinque giorni dall’anno – infatti – la Dea Bendata sembra essersi presa una piccola pausa dal Million Day, ma ovviamente non possiamo dire per certo fino a quando durerà e l’unica cosa da fare è semplicemente piazzare le vostre scommesse e tenere le dita incrociate nella speranza di avere una bellissima sorpresa nel corso delle prossime ore!

Come sempre, ci teniamo a ricordarvi che il primo appuntamento con il Million Day – ed ovviamente anche con il sempre immancabile ed immediatamente successivo concorso Extra – si terrà esattamente subito dopo l’orario di pranzo, alle ore 13; poi seguito qualche ora più tardi (ovvero alle 20:30) dal secondo appuntamento giornaliero che vi garantirà la possibilità di misurarvi una seconda volta con la Dea Bendata e con la sua fortunatissima cinquina per cercare – sempre che non ci siate già riusciti nel primo sorteggio – di portarvi a casa qualcuno degli ambitissimi premi in palio.

Noi dal conto nostro non mancheremo a nessuno dei due appuntamenti giornalieri con il Million Day, accompagnando voi carissimi lettori e giocatori alla scoperta delle due (o quattro, visto che non mancheremo di riportarvi neppure l’esito del sorteggio Extra) cinquine vincenti: tra queste righe – e quasi certamente l’avrete già capito – ci dedicheremo all’estrazione delle 13:00, mentre se foste alla ricerca dei numeri vincenti delle 20:30 vi invitiamo a cercare l’altro articolo che verrà pubblicato – ovviamente – solo qualche ora prima dell’effettivo sorteggio!

MILLION DAY ED EXTRA MILLIONDAY: I NUMERI DI OGGI DELLE 13:00

Million Day:

Extra MillionDay: