Million Day/ Numeri vincenti ed estrazione di oggi 1 marzo 2024

MILLION DAY ED EXTRA MILLION DAY: PRIMA ESTRAZIONE DI MARZO

Comincia marzo e l’appuntamento è quello di sempre con il Million Day, il gioco fortunato che permette di giocare cinque numeri, compresi tra l’1 e il 55, per vincere un milione di euro. Il concorso è quotidiano: si tiene infatti tutti i giorni, festivi compresi. Non c’è giorno della settimana nel quale l’appuntamento salti, o meglio, il doppio appuntamento. Sì, perché sono due le estrazioni del gioco del Million Day che permettono di vincere un milione ciascuna. La prima si tiene alle 13 mentre la seconda alle 20.30. Le regole per partecipare sono le stesse per entrambe ma l’orario differente permette di partecipare a quella più consona alle proprie esigenze e ai propri interessi.

Possibile, poi, anche giocare al concorso aggiuntivo dell’Extra Million Day che permette di partecipare scegliendo sempre cinque numeri compresi tra l’1 e il 55. A differenza del concorso primario, però, questi vengono estratti su 50 numeri che sono quelli non vincenti del Million Day. Al concorso quotidiano, come abbiamo detto si può vincere fino a un milione di euro mentre a quello aggiuntivo si possono portare a casa 100.000 euro. Nel mese appena concluso, quello di febbraio, nessuno è riuscito a centrare la maxi vittoria da cinque numeri portando a casa la somma a sei zeri, la più ambita da tutti i giocatori. A gennaio, invece, erano state quattro le vincite da un milione. Chissà se marzo, invece, regalerà qualche bella gioia ai giocatori italiani… Lo scopriremo a partire da oggi!

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 13.00

MILLION DAY: 1 – 4 – 13 – 21 – 52

EXTRA MILLION DAY: 6 – 9 – 30 – 39 – 53

NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DELLE ORE 20.30

MILLION DAY: –

EXTRA MILLION DAY: –

(I numeri vincenti del concorso sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











